В Челнах открылся пилотный кадровый центр

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

Сегодня в Набережных Челнах открылся пилотный кадровый центр «Работа России».

Ребрендинг центра занятости проводится в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который предусматривает мероприятия по модернизации в 16 регионах страны. В Татарстане пилотным был выбран челнинский центр занятости.

Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, работа нового центра выстроена по системе одного окна в современном и клиентоориентированном формате. Так, планируется повысить процент дистанционных взаимодействий между соискателями, работодателями и специалистами центра, а также изменить принцип оказания услуг.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало прогноз баланса трудовых ресурсов. По расчетам ведомства, к 2021 году количество зарегистрированных на бирже труда россиян может увеличиться до 900 тыс. человек, что на 20% выше показателей 2019 года.

