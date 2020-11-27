Навальный предложил Евросоюзу ввести санкции против российских олигархов
Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с предложением ввести санкции против российских олигархов. С соответствующей инициативой он выступил в Европарламенте.
Как сообщает «Интерфакс», Навальный уверен, что введений санкций ЕС в отношении богатых россиян заставит власти РФ относится к подобным ограничениям серьезнее.
Российский оппозиционер также предложил вводить санкции как меру реагирования на проведение в России выборов без участия в них представителей оппозиции.
Напомним, что в октябре Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением Навального. Под ограничения попали чиновники администрации президента РФ, директор ФСБ, полпред президента в СФО.
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