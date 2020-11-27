Дубль Чибисова принес «Металлургу» победу над «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» в гостях уступил магнитогорскому «Металлургу» (4:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы вели в счете с разницей в три гола, но в последние 30 минут игры пропустили пять безответных шайб от соперника. Решающим стал дубль экс-форварда «Ак Барса» Андрея Чибисова.

Это второе подряд поражение «Нефтехимика» в КХЛ, где команда Вячеслава Буцаева пропустила шесть шайб.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:4 (1:2, 2:2, 3:0)

Голы:

0:1 — 04:59, Гудачек (Бикмуллин, Костицын);

0:2 — 12:38, Абросимов (Шафигуллин, Чивилев);

1:2 — 17:42, Мозякин (Нестрашил, бол.);

1:3 — 25:01, Хайруллин (бол.);

1:4 — 30:04, Чивилев (Буцаев, Шафигуллин);

2:4 — 32:05, Бек (Яковлев, Мозякин, бол.);

3:4 — 33:52, Яковлев (Чибисов, Николаев);

4:4 — 51:29, Нестрашил (Бек, Мозякин, бол);

5:4 — 55:19, Чибисов (Пашнин);

6:4 — 58:17, Чибисов (Плотников, Расмуссен).