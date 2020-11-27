День матери и «праздник гусиного пера»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 ноября

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов вновь провел в Instagram прямой эфир, в котором рассказал главные новости муниципалитета и ответил на вопросы его жителей.

В Алькеевском районе Татарстана сегодня праздновали День матери. Фотографиями с праздничного мероприятия поделился глава района Александр Никошин. «День Матери — это теплый, сердечный праздник», — написал он.

В Апастово сегодня праздновали «Каз өмәсе» («Праздник гусиного пера»). Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов.

В Елабуге сегодня представили нового председателя городского суда. Им стала Жанна Низамова. Этой новостью с подписчиками в Instagram поделился глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.

В Лаишево сегодня отмечали 60-летие местного техникума. Глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов пожелал студентам и преподавателям «достижения поставленных целей, покорения самых высоких профессиональных, жизненных и карьерных вершин».

Татьяна Демина