Казанскую улицу Баумана включили в карту культурных брендов России «Живое наследие»
Улицу Баумана в Казани включили в карту культурных брендов России «Живое наследие». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
На интерактивной карте запечатлены главные достопримечательности и визитные карточки регионов страны. «Живое наследие» включает в себя 500 главных российских культурных брендов, среди них Красная площадь в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, монумент «Родина-мать» в Волгограде и другие. Также карта включает в себя известных личностей, блюда, даты и события, традиции разных регионов страны, сообщается на сайте мэрии.
По мнению директора Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой, включение улицы Баумана в карту даст дополнительную возможность развитию туризма Казани.
Ранее Центр развития туризма Татарстана попал в short-list «Премии Рунета 2020» в номинации «Цифровой туризм».
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