Центр развития туризма Татарстана попал в short-list «Премии Рунета 2020» в номинации «Цифровой туризм»

Фото: Максим Платонов (архив)

Центр развития туризма РТ (управляющая компания туристического бренда Visit Tatarstan) попал в short-list номинации «Цифровой туризм» российской «Премии Рунета 2020».

В список претендентов на победу в номинации «Цифровой туризм» вошли также Туристско-информационный центр Новосибирской области, комитет Тульской области по развитию туризма, администрация Железноводска и другие участники.

Скриншот nom.premiaruneta.ru

Всего в номинации участвовала 21 туристическая организация. Вошедшие в short-lis 10 претендентов будут бороться за место в топ-3.

Напомним, что 18 проектов от Татарстана получат гранты из федерального бюджета на сумму свыше 47 млн рублей на развитие туризма.

Татьяна Демина