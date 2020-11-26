Центр развития туризма Татарстана попал в short-list «Премии Рунета 2020» в номинации «Цифровой туризм»
Центр развития туризма РТ (управляющая компания туристического бренда Visit Tatarstan) попал в short-list номинации «Цифровой туризм» российской «Премии Рунета 2020».
В список претендентов на победу в номинации «Цифровой туризм» вошли также Туристско-информационный центр Новосибирской области, комитет Тульской области по развитию туризма, администрация Железноводска и другие участники.
Всего в номинации участвовала 21 туристическая организация. Вошедшие в short-lis 10 претендентов будут бороться за место в топ-3.
Напомним, что 18 проектов от Татарстана получат гранты из федерального бюджета на сумму свыше 47 млн рублей на развитие туризма.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым