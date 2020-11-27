У главного следователя Челнов появились два новых заместителя

В Набережных Челнах у главного следователя города Ильдара Нуриахметова появились два новых заместителя. Должности заняли следователи Азат Амирханов и Руслан Харитонов.

Первый заместитель главы следственного отдела Набережных Челнов Азат Амирханов работает в следственных органах с 2001 года. С 2015 года он занимал должность заместителя руководителя.

Второй заместитель нового главы Следкома Челнов Руслан Харитонов ранее занимал должность следователя-криминалиста СУ СКР по РТ, работал заместителем бывшего руководителя МРСО по Тукаевскому району Романа Шипкова.

Ранее «Реальное время» сообщало о назначении Нуриахметова на должность главного следователя.



Ольга Плешкова