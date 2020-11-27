Минздрав РТ: для разных пациентов могут быть разные сроки получения результата теста на коронавирус

Для разных пациентов могут быть разные сроки получения результата теста на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции. Так он прокомментировал жалобы на долгое ожидание результатов теста.

«Есть категория пациентов, которые находятся в ВИГах (временных инфекционных госпиталях). Эти анализы делаются в течение суток без вариантов. Есть категория пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Их тоже можно разделить на два типа: первый — это первичный результат, второй — это контрольный результат. Первичный результат — это, скажем так, если не зеленый коридор, то желтый... Но есть еще категория пациентов, которые, к примеру, идут на плановую госпитализацию, и мы прекрасно понимаем, что там скорость — это не то, что необходимо с точки зрения… То есть если пациенты приходят и говорят: у меня госпитализация через условные 7 дней, то мы сделаем мазок, результат мазка будет готов, условно, через 3 дня и так далее, как угодно», — сказал он.

На одном из предыдущих брифингов Жаворонков заметил, что в Татарстане делают все, чтобы сократить сроки получения результатов ПЦР-теста на коронавирус: «Если есть какие-то системные вопросы, мы стараемся их решить, насколько это возможно, нашими ресурсами. Задача поставлена — сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики, мы делаем все для того, чтобы это реализовать. Была введена централизованная система учета этих анализов. Мы обошли тот момент, что необходимо ездить за бланками анализов, к примеру».