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Минздрав РТ: для разных пациентов могут быть разные сроки получения результата теста на коронавирус

11:49, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РТ: для разных пациентов могут быть разные сроки получения результата теста на коронавирус
Фото: pixabay.com

Для разных пациентов могут быть разные сроки получения результата теста на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции. Так он прокомментировал жалобы на долгое ожидание результатов теста.

«Есть категория пациентов, которые находятся в ВИГах (временных инфекционных госпиталях). Эти анализы делаются в течение суток без вариантов. Есть категория пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Их тоже можно разделить на два типа: первый — это первичный результат, второй — это контрольный результат. Первичный результат — это, скажем так, если не зеленый коридор, то желтый... Но есть еще категория пациентов, которые, к примеру, идут на плановую госпитализацию, и мы прекрасно понимаем, что там скорость — это не то, что необходимо с точки зрения… То есть если пациенты приходят и говорят: у меня госпитализация через условные 7 дней, то мы сделаем мазок, результат мазка будет готов, условно, через 3 дня и так далее, как угодно», — сказал он.

На одном из предыдущих брифингов Жаворонков заметил, что в Татарстане делают все, чтобы сократить сроки получения результатов ПЦР-теста на коронавирус: «Если есть какие-то системные вопросы, мы стараемся их решить, насколько это возможно, нашими ресурсами. Задача поставлена — сократить сейчас сроки проведения ПЦР-диагностики, мы делаем все для того, чтобы это реализовать. Была введена централизованная система учета этих анализов. Мы обошли тот момент, что необходимо ездить за бланками анализов, к примеру».

ОбществоМедицина Татарстан
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