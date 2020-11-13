Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей
Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, продолжающих зарабатывать после своей смерти, опубликовал Forbes.
Первое место присудили Майклу Джексону — работа созданного им лейбла Mijac Music и долгосрочная сделка с Sony позволили заработать на его имени $48 млн. Певец возглавляет рейтинг уже восьмой год подряд.
Шестую строку рейтинга занимает Коби Брайант — баскетболист, который погиб при крушении личного вертолета в январе этого года. На седьмой строке — рэпер Juice WRLD, умерший в прошлом году.
- Майкл Джексон, доход — $48 млн;
- Доктор Сьюз, доход — $33 млн;
- Чарльз Шульц, доход — $32,5 млн;
- Арнольд Палмер, доход — $25 млн;
- Элвис Пресли, доход — $23 млн;
- Коби Брайант, доход — $20 млн;
- Juice WRLD, доход — $15 млн;
- Боб Марли, доход — $14 млн;
- Джон Леннон, доход — $13 млн;
- Prince, доход — $10 млн;
- Фредди Меркьюри, доход — $9 млн;
- Джордж Харрисон, доход — $8,5 млн;
- Мерлин Монро, доход — $8 миллионов.
Рейтинг составлен на основе данных MRC Data, IMDbPro и NPD BookScan и интервью с инсайдерами отраслей. Учтены доходы с 1 октября прошлого года до 1 октября этого года. Все суммы указаны до вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов.
Ранее сообщалось, что Майкл Джексон в очередной раз возглавил «рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд».
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