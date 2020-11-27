В Татарстане суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,8%
В Татарстане суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,8%. Об этом сообщает оперштаб России.
Наименьший суточный прирост в 0,6% зафиксирован в ХМАО, Ненецком АО, Дагестане. Затем с показателем 0,7% идут Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Марий Эл.
На третьем месте с показателем 0,8% числятся Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия, Магаданская область, Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край.
Напомним, что в Татарстане зарегистрировано 83 новых случая COVID-19.
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