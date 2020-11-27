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В Татарстане суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,8%

11:00, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,8%
Фото: Минздрав РТ

В Татарстане суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,8%. Об этом сообщает оперштаб России.

Наименьший суточный прирост в 0,6% зафиксирован в ХМАО, Ненецком АО, Дагестане. Затем с показателем 0,7% идут Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Марий Эл.

Фото: realnoevremya.ru

На третьем месте с показателем 0,8% числятся Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия, Магаданская область, Ингушетия, Пензенская область, Брянская область, Мордовия, Оренбургская область, Ставропольский край, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край.

Напомним, что в Татарстане зарегистрировано 83 новых случая COVID-19.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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