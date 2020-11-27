В Казани осудили мошенника, который под видом сотрудника Минэкономики РТ обманул нескольких бизнесменов
В Татарстане осудили мошенника, который обманул нескольких бизнесменов, представляясь сотрудником Минэкономики Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что 42-летний казанец под видом сотрудника Минэкономики Татарстана вместе с неустановленными лицами предлагал предпринимателям содействие в получении безвозвратных субсидий. Таким образом ему удалось получить около 1,7 млн рублей.
Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». Суд приговорил его к наказанию в виде 6,8 года лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в Челнах два сотрудника ППС получили условный срок за подделку доказательств вины мужчины.
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