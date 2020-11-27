Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани осудили мошенника, который под видом сотрудника Минэкономики РТ обманул нескольких бизнесменов

10:40, 27.11.2020
В Казани осудили мошенника, который под видом сотрудника Минэкономики РТ обманул нескольких бизнесменов
Фото: realnoevremya.ru архив

В Татарстане осудили мошенника, который обманул нескольких бизнесменов, представляясь сотрудником Минэкономики Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что 42-летний казанец под видом сотрудника Минэкономики Татарстана вместе с неустановленными лицами предлагал предпринимателям содействие в получении безвозвратных субсидий. Таким образом ему удалось получить около 1,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru архив

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». Суд приговорил его к наказанию в виде 6,8 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Челнах два сотрудника ППС получили условный срок за подделку доказательств вины мужчины.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем