В Казани осудили мошенника, который под видом сотрудника Минэкономики РТ обманул нескольких бизнесменов

В Татарстане осудили мошенника, который обманул нескольких бизнесменов, представляясь сотрудником Минэкономики Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что 42-летний казанец под видом сотрудника Минэкономики Татарстана вместе с неустановленными лицами предлагал предпринимателям содействие в получении безвозвратных субсидий. Таким образом ему удалось получить около 1,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru архив

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество». Суд приговорил его к наказанию в виде 6,8 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Челнах два сотрудника ППС получили условный срок за подделку доказательств вины мужчины.



Ольга Плешкова