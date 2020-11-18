В Челнах два сотрудника ППС получили условный срок за подделку доказательств вины мужчины

Набережночелнинский суд вынес приговор в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

В апреле прошлого года они, желая искусственно улучшить показатели выявляемости административных правонарушений, задержали местного жителя и сфальсифицировали доказательства по делу по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (ст. 20.21 КоАП РФ).

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Дежурный по отделу полиции удостоверился в том, что в материале содержится достаточно доказательств, которые указывают на совершение челнинцем административного правонарушения. Он поместил мужчину в помещение для задержанных лиц, где тот находился около 6 часов до освобождения по указанию надзирающего органа.



Подсудимые не признали свою вину. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год каждому. На основании ст. 73 УК РФ данное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год каждому, сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.



В начале ноября прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего экс-полицейского, обвиняемого в покушении на мошенничество. Мужчина пообещал казанцу «отмазать» его родственника от уголовной ответственности.