В Татарстане прокуратура опротестовала 19 локальных актов в школах

В Татарстане прокуратура опротестовала локальные акты 19 образовательных организаций, которые регламентируют порядок индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ведомство провело проверку и установило, что при переводе ребенка на индивидуальное обучение на дому в школах незаконно требовали согласие чиновников из управления в сфере образования. При этом по закону для перевода ребенка на обучение дома достаточно заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы.

Фото: realnoevremya.ru

Также от родителей каждый год требовали документально подтверждать необходимость продолжения обучения ребенка на дому.

В локальных актах указывали, что обучение регламентируется учебным планом, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и потребностей отдельного ученика. Также дистанционное обучение было ограничено детьми старшего возраста, тогда как по закону возможно учиться дистанционно вне зависимости от возраста.



Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее прокуратура нашла нарушения в работе казанской школы-интерната.



Ольга Плешкова