Прокуратура нашла нарушения в работе казанской школы-интерната
Прокуратура Советского района Казани нашла нарушения в работе школы-интерната №11 по взысканию с родителей средств на содержание детей, сообщает прокуратура республики.
После проверки прокуратуры выяснилось, что двое находящихся с 2014-го в интернате несовершеннолетних и еще восемь несовершеннолетних не получают алименты. Сотрудники учреждения делали несколько запросов в адрес судебных приставов, однако до сих пор не получили ответа.
Выяснилось, что у четырех младших воспитателей нет документов об образовании, не имеет соответствующего образования и женщина, работающая на должности организатора.
Прокуратура внесла в адрес директора ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в детских домах Татарстана не соблюдаются нормативы по численности проживающих и площади, приходящейся на одного воспитанника.
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