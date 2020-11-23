Прокуратура нашла нарушения в работе казанской школы-интерната

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Прокуратура Советского района Казани нашла нарушения в работе школы-интерната №11 по взысканию с родителей средств на содержание детей, сообщает прокуратура республики.



После проверки прокуратуры выяснилось, что двое находящихся с 2014-го в интернате несовершеннолетних и еще восемь несовершеннолетних не получают алименты. Сотрудники учреждения делали несколько запросов в адрес судебных приставов, однако до сих пор не получили ответа.

Выяснилось, что у четырех младших воспитателей нет документов об образовании, не имеет соответствующего образования и женщина, работающая на должности организатора.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура внесла в адрес директора ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в детских домах Татарстана не соблюдаются нормативы по численности проживающих и площади, приходящейся на одного воспитанника.

