В этом году в Татарстане по вине водителей автобусов произошло более 100 ДТП

В 2020 году произошло 106 ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. В результате погиб один человек, 121 человек пострадал. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ.



До 5 декабря для профилактики и предотвращения аварий проводится мероприятие «Автобус»: состоятся сплошные проверки пассажирского транспорта с привлечением представителей Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции МВД по РТ пресекли более 27 тысяч нарушений ПДД движения водителями автобусов. Так, было 13 случаев управления в пьяном состоянии, семь — вождения без прав.

Напомним, 21-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №31 не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Островского и наехал на нее. Она погибла на месте ДТП.