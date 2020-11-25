В Сети появилось видео момента смертельного наезда автобуса на девушку в Казани
В соцсетях появилось видео наезда автобуса на девушку в Казани, которая скончалась на месте проишествия. Кадры сняты на видеорегистратор автобуса.
В МВД также рассказали подробности аварии. За рулем был 21-летний молодой человек. Его водительский стаж составляет 3 года 10 месяцев, в течение последних двух лет он привлекался к ответственности за нарушение ПДД в Татарстане четыре раза.
В настоящий момент проводится доследственная проверка. Установлено, что водитель совершал обгон автобуса, остановившегося перед пешеходным переходом, по которому в тот момент шли две девушки. Одна из них попала под колеса, второй удалось увернуться.
Ранее прокуратура начала проверку инцидента.Происшествия Татарстан
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