В Нижнекамске завершается строительство крыши новой мечети «Ак каен»

В Нижнекамске продолжается строительство новой мечети «Ак каен» («Белая береза»). На данный момент завершается строительство крыши, устанавливаются вентиляционные системы.



Строительство мечети осуществляется за счет средств местных жителей, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района РТ.

Фото: e-nkama.ru

Напомним, что закладка первого камня мечети состоялась в декабре 2019 года. Она рассчитана на 400 человек, в ней будут проводить обряды и ритуалы по всем канонам ислама.



Вход в помещение будет без лестниц и заборов, что необходимо для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.



Татьяна Демина