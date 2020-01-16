В Нижнекамске можно увидеть строительство мечети в онлайн-режиме

В Нижнекамске строительство мечети «Ак каен» («Белая береза») транслируется в онлайн-режиме.

Видеосигнал поступает на специальный монитор, установленный в Центральной Соборной мечети города.

Старт строительства был дан в декабре прошлого года. Мечеть возводят в микрорайоне №35А.

Как отмечает пресс-служба Нижнекамского района, проект мечети уникален и не имеет аналогов в республике. Она рассчитана на 400 человек, в ней будут проводить обряды и ритуалы по всем канонам ислама.

Кроме того, территорию вокруг мечети благоустроят — разобьют парк, вход в помещение будет без лестниц и заборов, что необходимо для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новая мечеть строится на пожертвования верующих.

