Казанец перечислил мошенникам более 300 тысяч рублей, надеясь вернуть деньги, отправленные на брокерские счета

40-летний казанец перечислил мошенникам 332 тыс. рублей, поверив, что может вернуть деньги с брокерских счетов. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



17 августа на электронную почту потерпевшему пришло письмо — представившийся адвокатом отправитель предложил свои услуги юриста по возврату денег с брокерских счетов за вознаграждение. Потерпевший, ранее вложивший в игру на фондовой бирже более 700 тысяч рублей, согласился, заполнил документы и отправил их юристу.

Через две недели мужчине на электронную почту пришло сообщение о том, что вложенные им средства находятся в банке Индии, но на счету имеется задолженность, которую нужно погасить. После этого с казанцем связались якобы сотрудники одного из банков и озвучили нюансы операции. Затем мужчине на почту пришло гарантийное письмо от сотрудников Российского банка с реквизитами, по которым он перечислил 189 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

29 октября жителю Казани позвонили из налоговой службы, сообщив, что он нарушил закон, не задекларировав средства при переводе за границу, и таким образом до оплаты налога он не сможет получить свои деньги. На следующий день потерпевшему пришло письмо якобы от налоговой с требованием оплатить долг в размере 287 тыс. рублей. У казанца не было такой суммы, и между сторонами была достигнута договоренность о сокращении долга в два раза. Уже в новом электронном письме мужчине пришли реквизиты на оплату налога на сумму 143 тыс. рублей. Мужчину не смутило, что в реквизитах указан банковский счет постороннего гражданина, и он перевел средства.

После этого дозвониться до незнакомцев он не смог, не получилось выяснить обстоятельства и через Центральный банк РФ и налоговую. Потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.



Ранее сообщалось, что жительница Казани лишилась более 803 тысяч рублей, желая быстро и легко заработать деньги.