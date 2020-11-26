За сутки в Татарстане изъяли около полукилограмма синтетических наркотиков

25 ноября в Татарстане полицейские изъяли порядка 500 грамм синтетических наркотиков. Лица с запрещенными веществами задержаны в Казани, Набережных Челнах и Пестречинском районе.

В частности, в Ново-Савиновском районе Казани был задержан житель Зеденодольского района РТ. При нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1,5 грамма наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве отметили, что незаконным оборотом наркотиков чаще всего занимаются безработные мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

На прошлой неделе в Казани сотрудники полиции задержали 19-летнего студента одного из вузов с 20 свертками наркотиков синтетического происхождения.

Напомним, что в России либерализацию и легализацию наркотиков приравняли к угрозе национальной безопасности.





Татьяна Демина