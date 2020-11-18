В Казани задержали студента вуза по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

В Казани сотрудники полиции задержали 19-летнего студента одного из вузов с 20 свертками наркотиков синтетического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД РФ.

Молодой человек был задержан полицейскими в Московском районе Казани. При досмотре студента сотрудники МВД обнаружили в его сумке наркотики общим весом более 32 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств … в крупном размере»).

Фото: realnoevremya.ru

В отношении подозреваемого избирается мера пресечения.

В начале ноября на территории садового товарищества в Авиастроительном районе Казани сотрудники полиции «прикрыли» нарколабораторию в частном доме.

