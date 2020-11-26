Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов будет развивать проекты татарстанского фонда «Ярдэм»

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в рамках визита в Казань посетил мечеть «Ярдэм» и одноименный национальный исламский благотворительный фонд, работающий при храме.

Столичный гость ознакомился с проектами фонда «Ярдэм», программой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и осмотрел типографию. В ходе экскурсии по мечети Ильдар хазрат пообщался со слушателями курсов проекта «Поддержим друг друга».

Аляутдинова сопровождали имам-хатыб «Ярдэма», председатель совета фонда Илдар Баязитов и президент НИБФ «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

«Это очень значимое направление и деятельность. Ты понимаешь, что за этим стоят годы, десятки и сотни людей и переживания каких-то отдельных людей. Меня впечатлили люди, которые проходят здесь реабилитацию. Понимаешь, насколько они вдохновлены, насколько они воодушевлены и понимаешь то, что нахождение здесь дает им всестороннюю жизнь: духовную и душевную. Это очень важно», — поделился впечатлениями Аляутдинов.

Муфтий Москвы выразил готовность реализовать совместные проекты с фондом, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Ярдэма».

«Мы готовы принимать участие в проектах фонда «Ярдэм», чтобы такой проект был, развивался, масштабировался и чтобы подобные проекты появлялись и в других регионах», — поделился планами председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.



Как сообщало «Реальное время», руководители фонда «Ярдэм» были отмечены президентом Татарстана Рустамом Миннихановым за вклад в развитие институтов гражданского общества. Ранее казанскую мечеть посещала уполномоченный по правам человека РТ Ирина Волынец.

Председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов реализует масштабные благотворительные проекты в России и за рубежом. Так, он вместе с актером Маратом Башаровым отвозил гуманитарную помощь в Сирию. Кроме того, столичный муфтий призвал «сотрясти мировое сообщество» для защиты мусульман от Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.