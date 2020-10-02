Детский омбудсмен Ирина Волынец первую встречу с общественными организациями начала с «Ярдэма»

Фото: Пресс-служба НИБФ «Ярдэм»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец посетила благотворительный фонд «Ярдэм», действующего при одноименной мечети Казани. Ее визит в «Ярдэм» стал первой встречей с общественными организациями Татарстана в новой должности.

В фонде гостя принимали председатель совета «Ярдэма» Илдар Баязитов, президент фонда Ильгам Исмагилов и вице-президент организации, депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова.

Волынец осмотрела учебные помещения реабилитационного центра национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» и пообщалась с подопечными фонда. Кроме того, детский омбудсмен сыграла с ними в теннис.

Уполномоченный по правам ребенка РТ подчеркнула особую значимость социальной работы, проводимой реабилитационным центром, пожелав его сотрудникам больших успехов и дальнейшего развития, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе НИБФ «Ярдэм».

— Про деятельность фонда «Ярдэм» известно не только в России, но и далеко за ее пределами, — отметила Волынец. — Подвиг и труд руководителей, сотрудников фонда «Ярдэм», которые находят возможность приглашать незрячих со всей страны на реабилитацию, достоин самой высшей похвалы. Никакой кризис, никакая пандемия не прекращают работу данного легендарного комплекса. Мы должны понимать, что от каждого из нас зависит будущее и процветание фонда «Ярдэм» Казани, так как посильную помощь его деятельности может оказать каждый из нас.

Как сообщало «Реальное время», депутаты Госовета РТ утвердили Ирину Волынец уполномоченным по правам ребенка Татарстана на прошлой неделе.