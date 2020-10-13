Минниханов вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил дипломы и знаки лауреатов премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Награждение прошло в казанском Кремле, сообщают новости телеканала ТНВ.

По традиции церемония проходит в день принятия республиканского закона об Общественной палате Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что лауреаты хорошо известны общественности. Среди них председатель Совета Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов, глава АНО содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов, председатель Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Ахат Юлашев. Премии удостоены также общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар», региональная общественная организация Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан, местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Альметьевского муниципального района, автономная некоммерческая организация Центр лечебной педагогики «Чудодети», благотворительный фонд «НеЗаМи».



«Реализуемые вами проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности. Искренне поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов», — сказал Рустам Минниханов.

Ранее в Казани назвали лауреатов премии им. Константина Васильева.