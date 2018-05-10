Исмагилов Ильгам Фатхирахманович
Общая информация
Родился 16 мая 1980 года в деревне Исаково Буинского района Татарской АССР.
Образование:
2002 год- Чувашский Государственный Университет (специальность юриспруденция)
Трудовая деятельность:
2002 — 2003 г.г. ООО «Бишбалта» — начальник РЭУ;
2003 г. МУП «ЖКУ Кировского района» города Казани – юрисконсульт;
2005 г. ММРО — Приход мечети «Сулейман» Казанского мухтасибата ДУМ РТ — юрист;
2007 — 2009 г.г. Фонд «Идель-Хадж» — ведущий специалист управления благотворительности;
2008 г. ООО «Медиа-группа «Ислам-info» — Начальник юридического отдела.
С 2013 г. руководитель правозащитного центра ДУМ РТ.
С 2007 г. Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» — Президент, Председатель Правления Фонда.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, Казань, Серова, 4а
- Телефон: (843) 223-03-59
- Email: ilgam-i@yandex.ru
- Сайт: http://yardem.islamtat.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018