Новости общества

18:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

SuperJob выяснил, как россияне хотят провести новогодние праздники

18:43, 26.11.2020
SuperJob выяснил, как россияне хотят провести новогодние праздники
Фото: realnoevremya.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как хотят провести россияне новогодние каникулы: более трети россиян не решили, где хотят провести праздники, а около четверти граждан не планируют отдыхать в новогодние праздники. Исследование проводилось на основе опроса 1600 респондентов.

Фото: realnoevremya.ru


«Подобную ситуацию можно было ожидать: еще в сентябре 44% респондентов были готовы отказаться от новогодних каникул ради компенсации весеннего простоя из-за COVID-19», — заявили в исследовательском центре портала SuperJob.

Напомним, что в Госдуме согласились с необходимостью отменить массовые гуляния на Новый год.

Екатерина Андреева
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем