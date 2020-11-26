SuperJob выяснил, как россияне хотят провести новогодние праздники

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как хотят провести россияне новогодние каникулы: более трети россиян не решили, где хотят провести праздники, а около четверти граждан не планируют отдыхать в новогодние праздники. Исследование проводилось на основе опроса 1600 респондентов.

Фото: realnoevremya.ru



«Подобную ситуацию можно было ожидать: еще в сентябре 44% респондентов были готовы отказаться от новогодних каникул ради компенсации весеннего простоя из-за COVID-19», — заявили в исследовательском центре портала SuperJob.



Напомним, что в Госдуме согласились с необходимостью отменить массовые гуляния на Новый год.

Екатерина Андреева