Татарстан расширил налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
Госсовет Татарстана принял законопроект, который расширит налоговые льготы для резидентов ТОСЭР в моногородах республики. Теперь компании, не менее 90% дохода которых приходит от деятельности по соглашению, смогут получать льготы ко всей налоговой базе.
Новая норма просто приводит республиканское законодательство в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба Госсовета республики.
Сейчас для резидентов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль.
Накануне сообщалось, что в Татарстане одобрили 10 новых инвестпроектов, которые разместятся в четырех ТОСЭР республики.
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