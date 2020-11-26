Новости общества

15:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан расширил налоговые льготы для резидентов ТОСЭР

14:24, 26.11.2020
Татарстан расширил налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
Фото: gossov.tatarstan.ru

Госсовет Татарстана принял законопроект, который расширит налоговые льготы для резидентов ТОСЭР в моногородах республики. Теперь компании, не менее 90% дохода которых приходит от деятельности по соглашению, смогут получать льготы ко всей налоговой базе.

Новая норма просто приводит республиканское законодательство в соответствие с федеральным, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Сейчас для резидентов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль.

Накануне сообщалось, что в Татарстане одобрили 10 новых инвестпроектов, которые разместятся в четырех ТОСЭР республики.

ОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем