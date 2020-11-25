Власти Татарстана одобрили 10 инвестпроектов в четырех ТОСЭР республики на 3,5 млрд рублей

В Татарстане одобрили 10 новых инвестпроектов, которые разместятся в четырех ТОСЭР республики. Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и Чистополь разместят различные производства на 3,5 млрд рублей.

ТОСЭР «Зеленодольск» примет фулфилмент-центр KazanExpress, производственно-складской комплекс компании «Бахетле» и производство готовых продуктов питания ООО «ИТЛЕ КИТЧЕН». Также планируется расширение распредцентра ООО «ТМК ГРУПП». Здесь объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей.

Фото: tatarstan.ru

В Нижнекамске ООО «Русские криогенные системы» планирует запустить производство криогенных топливных баков для грузовиков на СПГ, а ООО «Кама Технология» собирается выпускать стекло для бытовой техники. Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, объем вложений составит 650 млн рублей, в том числе 305,6 млн рублей капитальных вложений.

ООО «МЕТТЭМ Автомобильные Компоненты» собирается выпускать в Чистополе компоненты цифровых систем и интеллектуальных телематических решений для управления транспортом. Там же ООО «Камский пекарь» организует производство хлебобулочных изделий. Инвестиции составят 819,1 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

В Набережных Челнах ООО «КМД НЧ» планирует расширить производство запчастей для грузовиков, а ООО «Дарлетто» собирается расширить производство печенья. Здесь объем инвестиций достигнет 828,3 млн рублей.

Общее количество резидентов республиканских ТОСЭР достигнет 93. В этом году удалось привлечь 19 резидентов.