В Казани продавщица прогнала грабителя, который пытался украсть кассу из магазина
В Казани продавщица магазина дала отпор грабителю, который пытался украсть из магазина кассовый ящик с деньгами. Об этом рассказали в пресс-службе УФД Казани.
Инцидент произошел 17 ноября. В магазин вошел неизвестный мужчина и попытался похитить кассовый ящик, в котором находилось пять тысяч рублей. Это заметила 59-летняя сотрудница магазина и оказала активное сопротивление, несколько раз ударив его по рукам. Грабитель, не ожидавший подобной реакции, бросился из магазина.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские выяснили личность грабителя. 19 ноября 33-летний мужчина был задержан у себя дома.
Ранее в Татарстане мужчина едва не задушил продавщицу кур гриль.
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