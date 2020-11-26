В Казани продавщица прогнала грабителя, который пытался украсть кассу из магазина

В Казани продавщица магазина дала отпор грабителю, который пытался украсть из магазина кассовый ящик с деньгами. Об этом рассказали в пресс-службе УФД Казани.

Инцидент произошел 17 ноября. В магазин вошел неизвестный мужчина и попытался похитить кассовый ящик, в котором находилось пять тысяч рублей. Это заметила 59-летняя сотрудница магазина и оказала активное сопротивление, несколько раз ударив его по рукам. Грабитель, не ожидавший подобной реакции, бросился из магазина.

Фото: realnoevremya.ru

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские выяснили личность грабителя. 19 ноября 33-летний мужчина был задержан у себя дома.

Ранее в Татарстане мужчина едва не задушил продавщицу кур гриль.

