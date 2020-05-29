В Татарстане мужчина едва не задушил продавщицу кур гриль

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали мужчину, который пытался задушить продавщицу кур гриль. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Случай произошел в Нижнекамске. Мужчина проник через служебную дверь в торговый павильон «Куры гриль» и набросился на продавца. Женщина упала на пол, и нападавший начал ее душить со словами «Давай деньги».

Происходящее заметил прохожий. Он помог женщине освободиться, а нападавший быстро убежал.

Пострадавшая женщина обратилась в полицию, нападавшего быстро задержали. Им оказался 33-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он находится под арестом.



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