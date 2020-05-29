Новости общества

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане мужчина едва не задушил продавщицу кур гриль

12:12, 29.05.2020
В Татарстане мужчина едва не задушил продавщицу кур гриль
Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали мужчину, который пытался задушить продавщицу кур гриль. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Случай произошел в Нижнекамске. Мужчина проник через служебную дверь в торговый павильон «Куры гриль» и набросился на продавца. Женщина упала на пол, и нападавший начал ее душить со словами «Давай деньги».

Происходящее заметил прохожий. Он помог женщине освободиться, а нападавший быстро убежал.

Пострадавшая женщина обратилась в полицию, нападавшего быстро задержали. Им оказался 33-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он находится под арестом.

Ранее в Казани задержали парня, который с ножом пытался ограбить магазин на улице Ямашева. Его задержали спустя час после нападения.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем