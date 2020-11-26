В Казани появился детский сад с мультимодальными арт-технологиями

В Вахитовском районе Казани по адресу ул. Еники, 2а появился новый детский сад №15. Строительство началось в декабре 2019 года и шло по индивидуальному проекту ФСК «Бриз» на частной земле, детсад будет передан муниципалитету, сообщается на сайте городской мэрии.



В каждой группе установлены рециркуляторы воздуха для обеззараживания помещений, есть оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, например подъемник для колясок.

Фото: kzn.ru

Заведующая детским садом Елена Васильева рассказала, что обучение в детском саду выстроено по направлению «Мультимодальные арт-технологии», включает в себя множество дополнительных услуг: занятия с психологом и логопедом, уроки лепки и рисования, а еще татарский язык и занятия физкультурой. В перечень дополнительных платных услуг входят занятия по логоритмике, английскому языку и шахматам. В скором времени планируется запустить группы неполного пребывания детей.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана в этом году построили девять детских садов на более чем 2 тысячи мест.

Маргарита Головатенко