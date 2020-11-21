В Казани в этом году построили 9 детских садов на более чем 2 тысячи мест

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

В Казани за 10 месяцев этого года построили девять детских садов на 2 220 мест. Один из них уже начал свою работу, остальные готовятся к вводу в эксплуатацию, сообщает мэрия города.



На текущий и следующий годы по проекту «Демография» формируются участки и идет подготовка по проектной документации 20 детских садов на 4 480 мест с размещением ясельных групп на первых этажах.

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Из предложенных на 2021 год проектов Минстрой РТ предварительно одобрил строительство шести детсадов на 1 100 мест.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 85 из 87 детских садов полностью готовы после капитального ремонта.