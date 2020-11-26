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В Альметьевске многофункциональный центр от «Татнефти» получил заключение о соответствии

12:36, 26.11.2020
В Альметьевске многофункциональный центр от «Татнефти» получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Альметьевске общественный культурный центр, созданный на месте большого универмага в центре города, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от Госстройнадзора Татарстана. Об этом сказано в сообщении ведомства.

В пятиэтажном здании предусмотрено информационно-выставочное пространство, интерактивный научно-технический центр и центр дополнительного образования, а еще лингвистический центр и многофункциональный зал для концертов, кинопоказов, конференций и иных мероприятий.

Стены здания украшены перфорированным навесным фасадом, напоминающим о геологии региона. Застройщиком комплекса является «Татнефть».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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