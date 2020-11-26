Татарстан попал в пятерку лидеров по количеству выданных автокредитов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители Татарстана с начала 2020 года взяли 37,1 тыс. автокредитов, что на 21,7% меньше, чем за тот же период прошлого года (47,3 тыс.). Об этом сообщается в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».

Тем не менее Татарстан попал в список регионов с наибольшим количеством выданных автокредитов и занял четвертое место.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Больше всего автокредитов брали жители столицы России — с января по октябрь москвичи взяли 54,3 тыс., жители Московской области — 41,7 тыс. автокредитов, в Санкт-Петербурге за указанный период — 41,6 тыс. автокредитов, в Башкортостане — 32,6 тыс.

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали оформлять больше автокредитов: в сентябре текущего года жители республики оформили 3,42 тыс. автокредитов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Головатенко