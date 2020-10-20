Жители Татарстана стали чаще оформлять автокредиты

Фото: Максим Платонов

В сентябре 2020 года жители Татарстана оформили 3,42 тыс. автокредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По отношению к августу 2020 года количество автокредитов, выданных жителям республики, увеличилось на 5%.

Всего в третьем квартале текущего года банки выдали россиянам 213 тыс. автокредитов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (есть в распоряжении «Реального времени»).

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, на это повлияли рост цен на машины из-за ослабления курса рубля и наращивание продаж дистрибьюторами для выполнения квартального плана.

С начала текущего года россияне приобрели в кредит 484 тыс. автомобилей. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По сравнению с августом этот показатель вырос на 3%.

Фото: Максим Платонов

«Мы ожидаем существенный рост автокредитования лишь в ноябре, когда в автосалоны завезут достаточное количество автомобилей», — заключил Александрович.



Возглавляют пятерку лидеров по количеству выданных кредитов неизменно Москва (6 тыс.), Московская область (5,14 тыс.) и Санкт-Петербург (4,55). Татарстана на четвертом месте. Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,14 тыс.).

По данным исследования «Автостата» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам первого полугодия 2020 года в Татарстане выдано 18,1 тыс. кредитов. Это на 18,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

