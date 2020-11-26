Индексацию утильсбора на автомобили могут повысить на треть с 2021 года

Индексация утильсбора с 2021 года коснется всех видов транспортных средств и повысится на 25 — 30%. Автопром связал это с ослаблением рубля, который «понижает совокупный торговый барьер», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

С 2012 года утильсбор повышался трижды. Повышение сбора влечет изменение коэффициента, на которые умножается базовая ставка, с учетом состояния транспорта.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года для новых автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литра рост сбора составил 145%. Изначально Минпромторг РФ отказался от идеи резкого повышения утилизационного сбора. К обсуждению этой меры решено вернуться в 2021 году. Утильсбор все равно бы вырос с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин.

Екатерина Андреева