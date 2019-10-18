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Промышленность

Минпромторг не станет резко повышать утильсбор

07:53, 18.10.2019
Минпромторг не станет резко повышать утильсбор

Минпромторг РФ отказался от идеи резкого повышения утилизационного сбора. К обсуждению этой меры решено вернуться в 2021 году.

Пока министерство отказалось от схемы, которая предполагает стимулирование производства сложных автокомпонентов в России за счет роста барьера для ввоза этой продукции, пишет «Коммерсант».

При этом в Минпромторге просят автоконцерны составлять оценки проектов по локализации, вопрос выделения на них средств из бюджета выйдет на уровень премьер-министра.

К тому же, утильсбор все равно вырастет с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин. Но общий уровень импортного барьера пока не изменится.

Напомним, что год назад в правительстве предложили поднять утилизационный сбор сразу на 30%. Полученные деньги предлагалось направить на поддержку экспортного производства.

ПромышленностьЭкономика
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