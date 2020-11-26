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Жительницу Татарстана признали безвестно отсутствующей после выхода замуж

10:29, 26.11.2020
Жительницу Татарстана признали безвестно отсутствующей после выхода замуж
Фото: realnoevremya.ru

Жительницу Чистополя 8 лет назад признали безвестно отсутствующей после того, как она вышла замуж. Решение отменили только в этом году, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Чистопольский горсуд признал женщину безвестно отсутствующей 12 марта 2012 года, так как о ней долгое время ничего не было известно. Выяснилось, что она просто вышла замуж и сменила фамилию. Из-за этого женщине перестали выплачивать социальную пенсию, назначенную ее дочери.

На данный момент женщину нашли. Представитель территориального управления Пенсионного фонда России обратился с иском об отмене решения суда, его полностью удовлетворили.

Происшествия Татарстан
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