Жительницу Татарстана признали безвестно отсутствующей после выхода замуж

Жительницу Чистополя 8 лет назад признали безвестно отсутствующей после того, как она вышла замуж. Решение отменили только в этом году, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Чистопольский горсуд признал женщину безвестно отсутствующей 12 марта 2012 года, так как о ней долгое время ничего не было известно. Выяснилось, что она просто вышла замуж и сменила фамилию. Из-за этого женщине перестали выплачивать социальную пенсию, назначенную ее дочери.

На данный момент женщину нашли. Представитель территориального управления Пенсионного фонда России обратился с иском об отмене решения суда, его полностью удовлетворили.