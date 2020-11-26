В России для молодежи запустят программу льготной ипотеки на частные дома

По сообщению РБК, гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал о запуске в России пилота программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. По ней процентная ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 млн рублей.

Со слов Мутко, пилот запустят в декабре, он продлится до 1 июля 2021 года. Программа будет доступна лицам в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет. Взять кредит можно будет на срок до 20 лет.

Программа затронет лишь первичный рынок, поэтому кредит будет доступен на покупку домов от застройщиков. При личном строительстве заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.

Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% следует завершить как можно скорее, эта мера позволит избежать финансовых «пузырей» на рынке.

Отметим, что в части индивидуального жилищного строительства в Татарстане пока введено 93% от годового плана, или 9,9 тыс. домов.

Маргарита Саха