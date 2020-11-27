В Казани суд ограничил срок ознакомления с делом экс-лидеру справороссов Татарстана

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До 4 декабря экс-депутат Казгордумы и бывший лидер справороссов Татарстана Рушания Бильгильдеева должна завершить ознакомление с 67 томами своего дела. Такое решение принял Приволжский райсуд Казани по ходатайству следователя 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, сообщает журналист «Реального времени».



Аналогичное ограничение установлено судом для адвокатов обвиняемой в аферах на 38 млн рублей.

На заседании представитель следствия обвинила защиту в намеренном затягивании сроков ознакомления. Обвиняемая и ее адвокат возражали.

Напомним, ранее дело Бильгильдеевой было возвращено Вахитовским райсудом Казани на доследование, по результатам ей переформатировали обвинение и вновь предоставили материалы дела для ознакомления.

По версии Следкома, в 2012—2016 годах Бильгильдеева в качестве руководителя агентства недвижимости «Пассаж» похитила денежные средства в особо крупном размере более 130 граждан под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведением к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории. Статус потерпевших получили те, кто не дождался прокладки обещанных коммуникаций в коттеджных поселках «Радужный», «Восточное Державино» и «Студенцы», а также те, кто не получил даже участков.

Вину бизнес-леди не признает.

120 эпизодов ее дела следователи прекратили.