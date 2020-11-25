В общественном транспорте Казани за сутки выявили 977 нарушителей масочного режима
За сутки в общественном транспорте Казани выявили 977 нарушителей масочного режима. Все надели средства индивидуальной защиты на месте, сообщается на сайте мэрии города.
Сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий города провели рейд на 28 контрольных точках.
Было проверено 640 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро.
Напомним, что неделей ранее в общественном транспорте Казани выявили 82 пассажира, нарушающих масочный режим.
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