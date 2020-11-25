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В общественном транспорте Казани за сутки выявили 977 нарушителей масочного режима

20:40, 25.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В общественном транспорте Казани за сутки выявили 977 нарушителей масочного режима
Фото: Илья Репин (архивное фото)

За сутки в общественном транспорте Казани выявили 977 нарушителей масочного режима. Все надели средства индивидуальной защиты на месте, сообщается на сайте мэрии города.

Сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий города провели рейд на 28 контрольных точках.

Фото: Денис Гордийко/kzn.ru

Было проверено 640 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро.

Напомним, что неделей ранее в общественном транспорте Казани выявили 82 пассажира, нарушающих масочный режим.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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