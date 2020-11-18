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За сутки в общественном транспорте Казани выявили менее 100 нарушителей масочного режима

11:25, 18.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в общественном транспорте Казани выявили менее 100 нарушителей масочного режима
Фото: Илья Репин (архивное фото)

17 ноября в общественном транспорте Казани выявили 82 пассажира — нарушителя масочного режима. Это минимальный показатель за последнее время.

Все пассажиры надели маски на месте, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Сотрудники Комитета и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий Казани проверили 399 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро на 24 контрольных точках.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Напомним, что 16 ноября в общественном транспорте Казани выявили 973 пассажира — нарушителя масочного режима.

Общество Татарстан
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