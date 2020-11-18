За сутки в общественном транспорте Казани выявили менее 100 нарушителей масочного режима
17 ноября в общественном транспорте Казани выявили 82 пассажира — нарушителя масочного режима. Это минимальный показатель за последнее время.
Все пассажиры надели маски на месте, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.
Сотрудники Комитета и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий Казани проверили 399 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро на 24 контрольных точках.
Напомним, что 16 ноября в общественном транспорте Казани выявили 973 пассажира — нарушителя масочного режима.
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