В Казани девушка пыталась купить билет на концерт и потеряла 6 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Жительница Казани «купила» билет на концерт за 6 тысяч рублей. Она передала мошенникам данные банковской карты, после чего те похитили деньги.

Заявление в отдел полиции «Вишневский» подала 21-летняя местная жительница, передает пресс-служба МВД. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла предложение купить дешевые билеты на концерт известной певицы.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Продавец скинула девушке ссылку, пройдя по которой требовалось указать номер карты и трехзначный CVV-код на оборотной стороне карты. Та выполнила все указания и через некоторое время получила уведомление, что с ее карты списаны 6 тысяч рублей.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Ранее сообщалось, что казанец перечислил мошенникам около 300 тысяч рублей в надежде вернуть деньги со своих брокерских счетов.