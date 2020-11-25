Прокуратура Татарстана начала проверку после смертельного ДТП с автобусом в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку после смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Казани. Проведение надзорных мероприятий поручено городскому прокурору.

Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства происшествия, причины и условия, которые поспособствовали аварии. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при организации городских пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вчера вечером 21-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №31 не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Островского и наехал на нее. Она погибла на месте ДТП.



Татьяна Леухина