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Майк Тайсон получит 10 млн долларов за поединок с Роем Джонсом

14:07, 25.11.2020
Майк Тайсон получит 10 млн долларов за поединок с Роем Джонсом
Фото: twitter.com/MikeTyson

Стали известны условия контракта выставочного боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Айоле.

По контракту бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон (50-6, 44 КО) заработает за бой более 10 миллионов долларов. Его сопернику, экс-чемпиону мира в четырех дивизионах Рою Джонсу (66-9, 47 КО), гарантировано в три раза меньше денег — 3 миллиона долларов.

Рой Джонс-младший. Фото: realnoevremya.ru

Также боксеры заработают на процентах от продаж платных трансляций.

Бой между 51-летним Джонсом и 54-летним Тайсоном пройдет 28 ноября в Лос-Анджелесе. Ранее Джонс заявил, что не планировал возобновлять карьеру, но он не смог отказать Тайсону.

Спорт
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