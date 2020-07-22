Рой Джонс согласился на бой с 54-летним Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший принял предложение Майка Тайсона на проведение боксерского боя.

По словам спортсмена, ранее принявшего российское гражданство, он не смог отказать легендарному боксеру в его желании возобновить карьеру.

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним на ринг и отказаться было бы настоящим сумасшествием. Я не собирался возвращаться в бокс и снова драться, но ради Тайсона я согласен сделать исключение», — сказал Джонс-младший.

Бой между 51-летним Джонсом и 54-летним Тайсоном пройдет в сентябре в одном из городов США.

Напомним, в начале 2020 года Рой Джонс-младший посетил Казань и стал главным хедлайнером боксерского турнира «Кубок казанского Кремля».