«Татарстан в работе с долгостроями на хорошем счету, в «зеленой зоне»

Фото: Максим Платонов

«На решение проблем дольщиков уходит очень много федеральных денег»

Сегодня гендиректор федерального Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев в сопровождении республиканских чиновников проинспектировал казанские долгострои.

Первым делом московский чиновник посетил ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске, где сегодня сдали первый в этом году проблемный объект и второй в комплексе. Затем Тимофеев отправился в многострадальный ЖК «МЧС» на улице Зур Урам, где рассказал журналистам о необходимом финансировании долгостроев Татарстана и общем положении дел на проблемных стройках.

Тимофеев добавил, что на решение проблем всех российских обманутых дольщиков «уходит очень много федеральных денег»

— Мы считали, что на все проблемные объекты республики необходимо не больше 9 млрд рублей, — ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» федеральный чиновник. — Сумма будет более точной, когда появятся документы со строительной экспертизой. Но сумма не будет сильно меняться. Если говорить про текущий год, то республике нужно 2—3 млрд рублей на выполнение работ — мы полностью эти деньги обеспечиваем, а если выполнение будет больше, то мы готовы их выделить.

Тимофеев добавил, что на решение проблем всех российских обманутых дольщиков «уходит очень много федеральных денег». Так, в 2020 году было выделено более 100 млрд рублей, а на следующие три года запланировано 54 млрд рублей.

«Есть несколько рискованных объектов в Татарстане»

По оценке главы Фонда защиты граждан — участников долевого строительства, сейчас ситуация с долгостроями в Татарстане далека от критической. Более серьезных проблем удалось избежать в том числе благодаря своевременному появлению в республике местного Фонда обманутых дольщиков.

По оценке главы Фонда защиты граждан — участников долевого строительства, сейчас ситуация с долгостроями в Татарстане далека от критической

— Если сравнивать с другими субъектами, то для оценки важны два критерия. Первый — количество проблемных объектов относительно всей стройки. Татарстан в работе с долгостроями на хорошем счету, он в «зеленой зоне». Второй — как быстро решается вопрос пострадавших граждан и насколько самостоятельно это делается, — пояснил Тимофеев. — Есть некоторые субъекты, которые завершают строительство при вложении 80—90% федеральных ресурсов, а есть Татарстан, который заявился в федеральный фонд за 30%, а остальные 70% делает самостоятельно. Считаю, такую практику надо распространять и дальше.

Также Константин Тимофеев выразил надежду на то, что «новых проблемных объектов больше не будет».

— Есть несколько рискованных объектов в Татарстане, но коллеги держат их на контроле. Самое главное, чтобы не было пострадавших граждан. Надо понять причину, почему это происходит. Что это — некачественный проект, нерасторопность бизнесмена или нарушение закона? Нам нужно, чтобы таких причин не было и деньги от того, кто это допустил, были компенсированы, — заявил чиновник.

Московский гость осмотрел ЖК «МЧС» и высоко оценил темпы строительства, назвав «Ак таш» «действительно сильным подрядчиком»

«За другими достраивать сложно»

Прежде чем отправиться на другой проблемный объект, московский гость осмотрел ЖК «МЧС» и высоко оценил темпы строительства, назвав «Ак таш» «действительно сильным подрядчиком». Подробнее о ходе стройки рассказал руководитель проекта Ришат Рахимов.

— У нас идет строительство трех жилых домов: МЧС-2, МЧС-3 и МЧС-4. На МЧС-2 идут отделочные работы, осталось довести кирпичную кладку на одной блок-секции, планируем сдать объект в этом году. МЧС-3 и МЧС-4 будут сдаваться в следующем, — рассказал представитель фирмы-подрядчика.

Отметим, что долгострои «ФОНа» достались «Ак ташу» в низкой стадии готовности: МЧС-2 был построен наполовину, МЧС-3 и МЧС-4 представляли собой лишь свайное поле. В связи с этим у нового застройщика возник ряд проблем.

— За другими достраивать сложно: прежних проектных организаций уже нет и нашим проектировщикам пришлось соединять два проекта. Помимо этого, было наложение старых норм на новые. По качеству тоже были вопросы: на двух этажах «двойки» из-за того, что не провели консервацию и плиты были промочены, нам пришлось все демонтировать и построить заново самим, — поделился Рахимов.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Лина Саримова