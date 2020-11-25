«Татарстан в работе с долгостроями на хорошем счету, в «зеленой зоне»
«На решение проблем дольщиков уходит очень много федеральных денег»
Сегодня гендиректор федерального Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев в сопровождении республиканских чиновников проинспектировал казанские долгострои.
Первым делом московский чиновник посетил ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске, где сегодня сдали первый в этом году проблемный объект и второй в комплексе. Затем Тимофеев отправился в многострадальный ЖК «МЧС» на улице Зур Урам, где рассказал журналистам о необходимом финансировании долгостроев Татарстана и общем положении дел на проблемных стройках.
— Мы считали, что на все проблемные объекты республики необходимо не больше 9 млрд рублей, — ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» федеральный чиновник. — Сумма будет более точной, когда появятся документы со строительной экспертизой. Но сумма не будет сильно меняться. Если говорить про текущий год, то республике нужно 2—3 млрд рублей на выполнение работ — мы полностью эти деньги обеспечиваем, а если выполнение будет больше, то мы готовы их выделить.
Тимофеев добавил, что на решение проблем всех российских обманутых дольщиков «уходит очень много федеральных денег». Так, в 2020 году было выделено более 100 млрд рублей, а на следующие три года запланировано 54 млрд рублей.
«Есть несколько рискованных объектов в Татарстане»
По оценке главы Фонда защиты граждан — участников долевого строительства, сейчас ситуация с долгостроями в Татарстане далека от критической. Более серьезных проблем удалось избежать в том числе благодаря своевременному появлению в республике местного Фонда обманутых дольщиков.
— Если сравнивать с другими субъектами, то для оценки важны два критерия. Первый — количество проблемных объектов относительно всей стройки. Татарстан в работе с долгостроями на хорошем счету, он в «зеленой зоне». Второй — как быстро решается вопрос пострадавших граждан и насколько самостоятельно это делается, — пояснил Тимофеев. — Есть некоторые субъекты, которые завершают строительство при вложении 80—90% федеральных ресурсов, а есть Татарстан, который заявился в федеральный фонд за 30%, а остальные 70% делает самостоятельно. Считаю, такую практику надо распространять и дальше.
Также Константин Тимофеев выразил надежду на то, что «новых проблемных объектов больше не будет».
— Есть несколько рискованных объектов в Татарстане, но коллеги держат их на контроле. Самое главное, чтобы не было пострадавших граждан. Надо понять причину, почему это происходит. Что это — некачественный проект, нерасторопность бизнесмена или нарушение закона? Нам нужно, чтобы таких причин не было и деньги от того, кто это допустил, были компенсированы, — заявил чиновник.
«За другими достраивать сложно»
Прежде чем отправиться на другой проблемный объект, московский гость осмотрел ЖК «МЧС» и высоко оценил темпы строительства, назвав «Ак таш» «действительно сильным подрядчиком». Подробнее о ходе стройки рассказал руководитель проекта Ришат Рахимов.
— У нас идет строительство трех жилых домов: МЧС-2, МЧС-3 и МЧС-4. На МЧС-2 идут отделочные работы, осталось довести кирпичную кладку на одной блок-секции, планируем сдать объект в этом году. МЧС-3 и МЧС-4 будут сдаваться в следующем, — рассказал представитель фирмы-подрядчика.
Отметим, что долгострои «ФОНа» достались «Ак ташу» в низкой стадии готовности: МЧС-2 был построен наполовину, МЧС-3 и МЧС-4 представляли собой лишь свайное поле. В связи с этим у нового застройщика возник ряд проблем.
— За другими достраивать сложно: прежних проектных организаций уже нет и нашим проектировщикам пришлось соединять два проекта. Помимо этого, было наложение старых норм на новые. По качеству тоже были вопросы: на двух этажах «двойки» из-за того, что не провели консервацию и плиты были промочены, нам пришлось все демонтировать и построить заново самим, — поделился Рахимов.
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