Швецову-младшему удалось избежать ответственности по долгам челнинского перевозчика

Фото: Ирина Плотникова

Швецову грозила ответственность на 100 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана не стал привлекать Владимира Швецова-младшего, сына экс-министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, к субсидиарной ответственности по долгам челнинского перевозчика ЗАО «ПАК-Инвест». Швецов-младший был директором этого предприятия перед его банкротством в 2015 году.

При этом предыдущий директор, Фаргат Набиев, ответственности не избежал — его суд постановил привлечь на сумму в 20 млн рублей. Также соответчиком был Раис Гимадиев, руководивший предприятием до Набиева, — его суд также не стал привлекать к ответственности.

Оперативно связаться с Фаргатом Набиевым не удалось — «Реальное время» направило ему запрос через ООО «Транссервисрегион» (также транспортная компания), где тот является директором и совладельцем. Аналогично просьба прокомментировать решение направлена Раису Гимадиеву через ООО «Трансфергрупп», где он является соучредителем. Швецов-младший в ходе телефонного звонка отказался от общения с прессой.

При этом предыдущий директор, Фаргат Набиев, ответственности не избежал — его суд постановил привлечь на сумму в 20 млн рублей. Фото tatarnews.ru

Производство по вопросу привлечения всех трех к субсидиарной ответственности тянется уже более трех с половиной лет — с того момента у «ПАК-Инвеста» сменилось три «конкурсника». В разговоре с «Реальным временем» первый конкурсный управляющий — Динар Акбаров затруднился вспомнить, на чем именно основывалось заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Оперативно получить комментарий нынешнего «конкурсника», Регины Нигматуллиной, пока не удалось — впрочем, она у руля конкурсного производства только с августа этого года.

При этом в изначальных заявлениях, содержащихся в документах суда, Акбаров требовал в рамках субсидиарной ответственности со Швецова-младшего (другие соответчики появились в заявлениях позже) сумму в 100 млн рублей.

Как рухнул «ПАК-Инвест»

ЗАО «ПАК-Инвест» было основано в 1991 году и, по заявлениям самой компании, являлось одним из крупнейших перевозчиков в республике — в лучшие времена за год компания перевозила около 11 млн пассажиров и имела свыше 200 единиц транспорта. Компания «ПАК-Инвест» занималась как городскими, так и междугородними маршрутами. Также компания обслуживала и крупные предприятия — например, на ней были завязаны вахтовые перевозки КАМАЗа.

Предприятие входило в орбиту бизнеса Швецова-старшего — оно на 100% принадлежало связанному со Швецовым ПАО «ПАК».

Швецова-младшего обвиняли в афере с «угоном» 11 лизинговых автобусов «ПАК-Инвеста». Фото: mvd.tatarstan.ru

Компания была признана банкротом по иску лизинговой компании «Таткоммунпромкомплект» — причиной стал долг в 37 млн рублей, накопившийся по договорам лизинга автобусов, который образовался в период с 2010 по 2014 год. Добавим, что еще в 2012 году компания уже начинала процедуру банкротства, но тогда предприятию удалось рассчитаться с долгами и благополучно выкарабкаться. Тогда же Раиса Гимадиева в кресле директора сменил Фаргат Набиев.

После банкротства конкурсный управляющий, проводя инвентаризацию и оценку имущества, нашел на счетах компании лишь несколько миллионов рублей и 30 единиц транспорта, которые позже были оценены в 4,75 млн рублей.

При этом история краха «ПАК-Инвеста» тесно связана с уголовным делом в отношении семьи Швецовых (которое, к слову, было отчасти «реанимировано» в октябре этого года). Тогда Швецова-младшего обвиняли в афере с «угоном» 11 лизинговых автобусов «ПАК-Инвеста» — на 30 млн рублей, позднее ущерб снизили до 8 млн рублей по четырем автобусам.

К слову, один из фигурантов дела Швецовых, Марат Исламов, гендиректор ПАО «ПАК», рассказывал в открытом письме версию появления Швецова в «ПАК-Инвесте».

— В 2015 году Швецов В.А. (Швецов-старший, — прим. ред.) попросил меня назначить его сына, как он выразился, «поуправлять» автотранспортным предприятием ЗАО «ПАК-Инвест». […] Согласно предварительной договоренности, пока Володя Швецов не вникнет в дела и не поймет специфический бизнес пассажирских перевозок, ни один из руководителей подразделений, заместителей, начальников колонн не должен был быть уволен. Однако, приехав в Челны, я обнаружил: предприятием «руководят» посторонние люди, финансовые средства и имущество уводятся, — писал Исламов.

Александр Артемьев