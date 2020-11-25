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«Казанское производственное объединение» заплатило 600 тысяч за загрязнение почвы нефтепродуктами

13:09, 25.11.2020
«Казанское производственное объединение» заплатило 600 тысяч за загрязнение почвы нефтепродуктами
Фото: r16.fssp.gov.ru

В Казани судебные приставы взыскали с «Казанского производственного объединения» штраф в 600 тысяч рублей за загрязнение почвы. Об этом сообщается на сайте УФССП России по РТ.

Организация получила штраф за загрязнение почвы нефтепродуктами и невыполнение требований по улучшению земель и охране почв. Добровольно организация штраф не заплатила, поэтому он поступил судебным приставам для принудительного взыскания.

Фото: fssprus.ru

Судебный пристав предупредила организацию о возбуждении исполнительного производства и последствиях. После этого предприятие выплатило всю сумму.

Ранее жители Казани пожаловались в соцсетях на очереди к судебным приставам.

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