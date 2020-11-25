«Зенит» уступил «Лацио» и потерял шансы на весеннюю часть Лиги чемпионов

«Зенит» в гостях проиграл итальянскому «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

В составе хозяев поля двумя голами отметился Чиро Иммобиле, еще один мяч на счету Марко Пароло. Единственное взятие ворот «Лацио» состоялось на 25-й минуте игры, когда забил Артем Дзюба.

После этого поражения «Зенит» потерял все шансы на выход из группы в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Напомним, ранее еще один российский клуб — «Краснодар» проиграл испанской «Севилье».