«Зенит» уступил «Лацио» и потерял шансы на весеннюю часть Лиги чемпионов
«Зенит» в гостях проиграл итальянскому «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.
В составе хозяев поля двумя голами отметился Чиро Иммобиле, еще один мяч на счету Марко Пароло. Единственное взятие ворот «Лацио» состоялось на 25-й минуте игры, когда забил Артем Дзюба.
После этого поражения «Зенит» потерял все шансы на выход из группы в весеннюю часть Лиги чемпионов.
Напомним, ранее еще один российский клуб — «Краснодар» проиграл испанской «Севилье».
СпортФутбол
У Иммобиле дубль, а у «Зенита» остается все меньше времени, чтобы зацепиться в Риме за очки.— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2020
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